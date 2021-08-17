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Главу Державної зернової корпорації відправили під нічний домашній арешт

13 серпня Андрій Власенко намагався втекти з України.

Главу Державної зернової корпорації відправили під нічний домашній арешт
Машини чекають на загрузку біля елеватора
Фото: Макс Требухов

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Державної продовольчо-зернової корпорації Андрієві Власенку, якого звинувачують в розкраданні 71 млн грн держкорпорації.

Як повідомляє Слідство.Інфо, Власенка відправили під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.

Раніше поліція заявляла, що Власенко намагався втекти з України. Його разом зі спільником затримали в аеропорту "Жуляни" у п’ятницю, 13 серпня.

Як стало відомо під час судового засідання, спільником Власенка слідство називає бенефіціарного власника фірми "Транссервіс 2008" Романа Терещенка.

За даними офіційного слідства, керівник ДПЗКУ був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" через нібито неспроможність філій ДПЗКУ надати аналогічні послуги самостійно. За результатами договору держкорпорація сплатила приватній фірмі 71 млн гривень.

Водночас, на думку прокурора Ірини Горбань, об'єктивних підстав для укладення договору з "Транссервіс 2008" не було.

Представниця Офісу генпрокурора просила суд взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 млн гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Нацполіція повідомила про масштабні розкрадання в зерновій держкорпорації. Суму збитків поліцейські оцінюють у 57 млн доларів. Це сума заборгованості іноземних компаній, начебто підконтрольних учасникам схеми, які закуповували у ДПЗКУ зерно.

Як зазначають правоохоронці, ці компанії у першій половині 2021 року купили у ДПЗКУ зерна на понад 231 млн доларів. Водночас, вони нібито занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару.

Зауважимо, що Андрій Власенко на посаді керівника ДПКЗУ наразі пропрацював менше року. Його призначили торік у листопаді. Перед цим він очолював сільськогосподарське держпідприємство "Укрліктрави", звідки його звільнили через "неналежне виконання своїх службових обов’язків".

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