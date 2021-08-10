Нацполіція викрила зловживання у Державній продовольчо-зерновій корпорації, тривають обшуки

Посадовці ДПЗКУ розтратили майна на сотні мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції викрили неправомірну діяльність службових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, посадові особи ДПЗКУ налагодили злочинну схему розтрати майна корпорації, збитки від реалізації якого сягають сотень мільйонів гривень.

"Посадові особи корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. Водночас занижували вартість і не здійснювали передоплату товару... За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що значно нижче ринкової", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про факти зловживання посадових осіб корпорації під час укладання договорів про страхування майна.

Наразі поліцейські здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях ДПЗКУ, в офісах суб'єктів господарювання та за місцем проживання фігурантів. Обшуки відбуваються на території кількох областей.

Кримінальне провадження розслідують за чч. 2, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, встановлюють точну суму завданих неправомірними діями посадових осіб ДПЗКУ збитків. Вирішують питання щодо повідомлення причетним особам про підозри.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила мільйонну розтрату в Державній продовольчо-зерновій корпорації.