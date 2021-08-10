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​НАБУ влаштувало обшук у заступника мера Миколаєва

Справа стосується ремонту Соборної площі в центрі міста.

​НАБУ влаштувало обшук у заступника мера Миколаєва

Слідчі Національного антикорупційного бюро в вівторок, 10 серпня, влаштувало обшук у Сергія Коренєва, заступника мера Миколаєва.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, який назвав обшук "знущанням над людською гідністю і сім'єю" Коренєва.

"Сьогодні до квартири мого заступника – директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва прийшли із обшуками слідчі НАБУ. Це вже другий візит за останні півроку. Минулого разу обшук тривав 11 годин. Перевіряли все: від коробок із взуттям до пилу під шафами. Цього разу прийшли у другий день офіційної відпустки Сергія Миколайовича. У якій справі, запитаєте? Звісно ж, реконструкція Соборної площі", - написав Сєнкевич в телеграмі.

За його словами, НАБУ вже обшукувало проєктанта реконструкції площі, підрядника, субпідрядників, департамент ЖКГ и відділі технагляду і не знайшло нічого протизаконного.

Нагадаємо, що в травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив ремонт Соборної площі в центрі Миколаєва за 88,33 млн грн. Підрядником було ТОВ "БВК Пик-строй".

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