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ДФС прийшла з обшуками на підприємство у справі щодо контрафактних сигарет

Посадовці оформлювали реалізацію сигарет на підприємства, що мають ознаки ризиковості.

Державна фіскальна служба України (ДФС) проводить обшуки на підприємстві, яке здійснювало виготовлення та збут контрафактних тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Зазначається, що підприємство, яке виготовляє тютюнові вироби, підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків.

“Встановлено, що службові особи одного з найбільших виробників тютюнових виробів, які реалізуються на території України, документально оформлювали реалізацію сигарет на підприємства, що мають ознаки ризиковості. В подальшому вказані сигарети без марок акцизного податку реалізовувалися на території України за готівкові кошти, без відповідного відображення проведення операцій у бухгалтерському та податковому обліку”, - йдется у повідомленні.

У ДФС наголошують, що продукція даного виробника, без марок акцизного податку, неодноразово вилучалася співробітниками ДФС при обшуках складських приміщень, місцях реалізації контрафакту та прикордонній смузі.

Наразі слідчі проводять 9 санкціонованих судом обшуків у складських та офісних приміщеннях у Запорізькій та Дніпропетровській областях, з метою документування злочинної схеми та здобуття доказів.

В ході проведення вказаних обшуків виявлено та розглядається питання про вилучення первинних фінансово-господарських документів, чорнових записів, спеціального устаткування, понад 90 тонн тютюну та тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Нагадаємо, напередодні співробітники Державної фіскальної служби провели обшуки в КО "Київзеленбуд" у рамках досудового розслідування в ухиленні від сплати податків.

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