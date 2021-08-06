Шевченківський районний суд починає обирати запобіжний захід сімом обвинуваченим у рекеті представникам Нацкорпусу. Початок засідання було заплановано на 12 годину.

Під будівлю суду зібрався мітинг на підтримку затриманих. Також присутні кілька автобусів з правоохоронцями, повідомляє кореспондент LB.ua.

До будівлі суду прийшло кілька сотень осіб, правоохоронці перевіряють їх перед входом на територію.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Нацкорпусі також заявили, що вночі працівники СБУ на чотири години затримали їхні автобуси, які рушили з Харківщини до Києва.

У пресслужбі Управління СБУ в Харківській області повідомили "Укрінформу", що "є офіційна інформація, що 5-6 серпня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проводить планові антитерористичні навчання на території Харківської області". У пресслужбі управління також зазначили, що прокоментують інформацію про автобуси після її вивчення.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

СБУ вчора повідомила про викриття злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" підприємців на Харківщині. До його складу входили чинні правоохоронці та, як було зазначено, "чоловіки з досвідом ведення бойових дій". До того місцеве управління Служби безпеки заявляло про обшуки в членів Національного корупусу.

Сама організація вважає інкриміновану справу політичним переслідуванням. У заяві НК в Telegram йдеться, що "характер обшуків, статті, що інкримінують – все це носить яскраво виражений замовний характер" через "бажання влади зачистити вулиці".

За даними СБУ, до складу злочинного угрупування входило близько 50 осіб. Зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Тим, хто відмовлявся платити, вони, за даними слідства, погрожували фізичною розправою.

Учасникам угрупування інкримінують три статті КК України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання, протидія законній господарській діяльності.