Шевченківський районний суд починає обирати запобіжний захід сімом обвинуваченим у рекеті представникам Нацкорпусу. Початок засідання було заплановано на 12 годину.
Під будівлю суду зібрався мітинг на підтримку затриманих. Також присутні кілька автобусів з правоохоронцями, повідомляє кореспондент LB.ua.
До будівлі суду прийшло кілька сотень осіб, правоохоронці перевіряють їх перед входом на територію.
У Нацкорпусі також заявили, що вночі працівники СБУ на чотири години затримали їхні автобуси, які рушили з Харківщини до Києва.
У пресслужбі Управління СБУ в Харківській області повідомили "Укрінформу", що "є офіційна інформація, що 5-6 серпня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проводить планові антитерористичні навчання на території Харківської області". У пресслужбі управління також зазначили, що прокоментують інформацію про автобуси після її вивчення.
СБУ вчора повідомила про викриття злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" підприємців на Харківщині. До його складу входили чинні правоохоронці та, як було зазначено, "чоловіки з досвідом ведення бойових дій". До того місцеве управління Служби безпеки заявляло про обшуки в членів Національного корупусу.
Сама організація вважає інкриміновану справу політичним переслідуванням. У заяві НК в Telegram йдеться, що "характер обшуків, статті, що інкримінують – все це носить яскраво виражений замовний характер" через "бажання влади зачистити вулиці".
За даними СБУ, до складу злочинного угрупування входило близько 50 осіб. Зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.
Тим, хто відмовлявся платити, вони, за даними слідства, погрожували фізичною розправою.
Учасникам угрупування інкримінують три статті КК України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання, протидія законній господарській діяльності.