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Кіберполіція виявила новий спосіб шахрайства у мережі

Шахраї обіцяють гроші за участь у соцопитуванні, але натомість збирають реквізити банківських карток своїх жертв.

Кіберполіція виявила новий спосіб шахрайства у мережі
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що з початку серпня до Департаменту кіберполіції почали надходити звернення громадян щодо привласнення їхніх грошей під виглядом винагороди за проходження опитувань.

“У різних соцмережах зловмисники поширюють відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в галузі споживчого ринку”, - йдеться у повідомленні.

В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна пройти опитування та гарантовано отримати грошову винагороду. Разом із цим у коментарях зловмисники розміщують фейкові відгуки про успішне зарахування грошей.

Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати "комісії" та зарахування грошей. Однак у разі виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші аферистам, але й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у власних інтересах.

Кіберполіція закликає громадян не переходити за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вводити/повідомляти особисту (персональну) інформацію, платіжні дані.

Нагадаємо, у червні Кіберполіція викрила хакерське угруповання у розповсюдженні вірусу-шифрувальника. Загальна сума збитків сягає 500 мільйонів доларів.

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