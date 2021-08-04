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НАБУ зареєструвало проти СБУ два кримінальні провадження, – ЗМІ

На думку детективів, Служба безпеки порушила дві статті Кримінального кодексу. 

НАБУ зареєструвало проти СБУ два кримінальні провадження, – ЗМІ

Національне антикорупційне агентство зареєструвало два кримінальні провадження щодо дій Служби безпеки України відносно колишнього судді Миколи Чауса. Про це пише "Главком" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, відповідні дані з'явилися в ЄРДР 2 серпня. НАБУ переконано, що дії співробітників СБУ підпадають під статті 146-1 (насильницьке зникнення) та 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України. 

На думку детективів, під час затримання Чауса 30 липня працівники СБУ порушили рішення колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва та частину 1 статті 210 КПК України, згідно яких у разі затримання громадянин Чаус мав бути переданий до найближчого органу досудового розслідування, яким в даному випадку є НАБУ. 

Порушення статті 365, на переконання НАБУ, є те, що співробітники СБУ не виконали норму КПК. Також в бюро вважають, що СБУ кілька днів переховувала Чауса, що порушує статтю 146-1. 

Нагадаємо, що вчора колишнього суддю Миколу Чауса затримали в лікарні "Феофанія". Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі СБУ, звідки його доправлять на засідання суду, заплановане на 14 годину.

ВАКС має обрати йому запобіжний захід у справі про хабар, що була відкрита ще в 2016 році і після звинувачення в якій Чаус втік до Молдови, де сидів аж до свого нібито викрадення у квітні. 

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