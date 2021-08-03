Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками

Інцидент стався 2,5 року тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.

Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима, який помер 2,5 року тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.

ZAXID.NET пише, що суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Олександра Демчину, Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 ККУ).

Усім шістьом поліцейським присудили реальні терміни у в’язниці – вісім років позбавлення волі. Також усіх обвинувачених позбавлено спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонено займати посади у державних органах упродовж трьох років.

Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

На вирок суду може бути подано апеляцію.

Трагічний інцидент стався 9 лютого 2018 року під час відпрацювання патрульними грального закладу на вул. Куліша у центрі Львова. Патрульні здійснювали поверхневий огляд відвідувачів закладу на заборонені предмети. Коли в кишені одного з клієнтів закладу – 22-річного львів’янина Володимира Клима – патрульні намацали якийсь згорток, хлопець різко розвернувся, вчинив опір та спробував утекти. Під час затримання поліцейськими хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Поліцейські намагались змусити хлопця виплюнути пакет, однак він знепритомнів. Юнака вивели на вулицю, де йому надавали домедичну допомогу, але врятували хлопця не вдалося. Медики швидкої, яку викликали інспектори, констатували смерть. Експертиза підтвердила, що Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакет з двома грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи і хлопець помер від асфікції.