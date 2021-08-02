Українець отримав майже 3,5 роки тюрми в Росії за обвинуваченням у спробі контрабанди частин ЗРК

Російський суд у місті Йошкар-Ола визнав винним громадянина України у спробі контрабанди головок самонаведення зенітно-ракетного комплексу. Його засудили до 3 років і 4 місяців позбавлення волі у колонії загального режиму, повідомляється на сайті ФСБ.

Громадянина України визнали винним у злочині, за ч.1 ст. 30 (готування до злочину), ч.1 ст.226.1 (незаконне переміщення через кордон озброєння, військової техніки, устаткування, яке може бути використано при створенні озброєння і військової техніки) Кримінального кодексу Росії.

ФСБ стверджує, що засудженого піймали на гарячому під час спроби вивезення частин ЗРК в Україну. У нього нібито знайшли документи, що "свідчать про належність засудженого громадянина до діяльності Служби безпеки України".

Нагадаємо, що у червні СБУ заявила про викриття агента російських спецслужб, який начебто планував вивезти з України військові прилади.