Фото: EPA/UPG

Близько 600 осіб було затримано в Берліні під час акцій проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомив журналістам у неділю представник поліції, передає "Інтерфакс-Україна".

Протягом дня в місті пройшли 13 акцій протесту аналогічної тематики.

На площу, на якій встановлено Колону Перемоги неподалік від Бранденбурзьких воріт, підігнали водомети. Там удень зібралися сотні прихильників руху Querdenken 711. Демонстрація представників Querdenken 711 не була узгоджена з владою міста через неможливість дотримуватися правил соціальної дистанції під час пандемії.

Спочатку поліцейські планували запобігти проведенню акцій, але зробити цього не вдалося.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у неділю, 1 серпня, у Берліні противники карантинних заходів проти коронавірусу зібралися на декілька акцій протесту.

Антикарантинні протести в Німеччині відбуваються досить часто. У березні під час такого мітингу постраждали поліцейські. Також демонстранти у Штутгарті нападали на представників ЗМІ.