Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Берліні затримали близько 600 осіб під час акцій проти COVID-обмежень

Протягом дня в місті пройшли 13 акцій протесту.

Фото: EPA/UPG

Близько 600 осіб було затримано в Берліні під час акцій проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомив журналістам у неділю представник поліції, передає "Інтерфакс-Україна".

Протягом дня в місті пройшли 13 акцій протесту аналогічної тематики.

На площу, на якій встановлено Колону Перемоги неподалік від Бранденбурзьких воріт, підігнали водомети. Там удень зібралися сотні прихильників руху Querdenken 711. Демонстрація представників Querdenken 711 не була узгоджена з владою міста через неможливість дотримуватися правил соціальної дистанції під час пандемії.

Спочатку поліцейські планували запобігти проведенню акцій, але зробити цього не вдалося.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у неділю, 1 серпня, у Берліні противники карантинних заходів проти коронавірусу зібралися на декілька акцій протесту.

Антикарантинні протести в Німеччині відбуваються досить часто. У березні під час такого мітингу постраждали поліцейські. Також демонстранти у Штутгарті нападали на представників ЗМІ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також