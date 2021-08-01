Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку
Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
В Росії винищувач Су-35 впав у море
В Росії винищувач Су-35 впав у море
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
ГоловнаСвіт

Литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів із Білорусі

Прикордонники кажуть, що тепер нелегали навіть не намагаються ховатися від камер спостереження. 

Литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів із Білорусі
Фото: EPA/UPG

Литовські прикордонники за 1 серпня затримали рекордну кількість нелегалів з Білорусі – 216. Мігранти прибувають великими групами, пише Delfi.

Від опівночі до 13 години неділі затримали 216 людей, при цьому попередня рекордна кількість склала 171 особа за добу. 

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс заявив, що раніше нелегали старалися переходити кордон вночі і в місцях, де немає камер, тепер же вони йдуть через усі ділянки в будь-який час. 

Нагадаємо, що уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію в районах, що межують з Білоруссю. Раніше також повідомлялося, що влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро.

На початку липня литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з Білорусі.

Україна відправляє Литві гуманітарну допомогу для боротьби з напливом нелегальних мігрантів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також