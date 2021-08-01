Литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів із Білорусі

Прикордонники кажуть, що тепер нелегали навіть не намагаються ховатися від камер спостереження.

Литовські прикордонники за 1 серпня затримали рекордну кількість нелегалів з Білорусі – 216. Мігранти прибувають великими групами, пише Delfi.

Від опівночі до 13 години неділі затримали 216 людей, при цьому попередня рекордна кількість склала 171 особа за добу.

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс заявив, що раніше нелегали старалися переходити кордон вночі і в місцях, де немає камер, тепер же вони йдуть через усі ділянки в будь-який час.

Нагадаємо, що уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію в районах, що межують з Білоруссю. Раніше також повідомлялося, що влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро.

На початку липня литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з Білорусі.

Україна відправляє Литві гуманітарну допомогу для боротьби з напливом нелегальних мігрантів.