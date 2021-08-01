У Росії трапився витік газу з підземного газопроводу

У російському Якутську трапився витік газу на підземному газопроводі. Загиблих і постраждалих нема, пише "Інтерфакс".

Аварія сталася під дорожнім полотном на газопроводі низького тиску. Житлові будинки та соціальні об'єкти під обмеження газу не потрапили. Зазначається, що ця гілка газопроводу є резервною для забезпечення ГРЕС-1 Якутська.

Аварійну ділянку перекрили, ведеться випуск газу.

Нагадаємо, що цього тижня стався вибух і загоряння на магістральному газопроводі "Уренгой - Центр 2" енергетичної компанії "Газпром". За словами влади, жертв і постраждалих немає, будинки не пошкоджено.