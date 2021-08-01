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Пов'язане з "Робітничою партією Курдистану" угрупування взяло відповідальність за пожежі в Туреччині

"Діти вогню" не вперше оголосили про свою причетність. 

Пов'язане з "Робітничою партією Курдистану" угрупування взяло відповідальність за пожежі в Туреччині
Фото: AP

Афільоване з терористичною "Робітничою партією Курдистану" угрупування "Діти вогню" взяло на себе відповідальність за початок масштабних пожеж, що вирують у Туреччині.

Про це повідомляє в Twitter EHA Media.

"Ініціатива "Діти вогню", дочірня група терористичної організації РПК, бере на себе відповідальність за пожежі на Середземному та Егейсткому узбережжях Туреччини", – йдеться у повідомленні. 

Руйнівні пожежі охопили різні регіони Туреччини цього тижня. За даними влади, зафіксовано понад 100 осередків вогню. 

"Діти вогню" вже заявляли про свою причетність до підпалів у Туреччині і в минулому році, і в позаминулому. 

Нагадаємо, що за останні п'ять днів на території Туреччини спалахнули 112 пожеж. Влада евакуювала туристів на південному заході країни, зокрема в Бодрумі. 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про затримання в турецькій провінції Мугла підозрюваного в підпалі лісів.

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей. Майже сотня окремих пожеж палала поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів. Пожежі охопили шість провінцій на півдні країни.

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