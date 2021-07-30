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Авіакомпанія "Українські вертольоти" звернулась до ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі

Вертольоти та екіпажі готові до виконання перельоту до Туреччини.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" звернулась до Офісу президента із пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі.

У зверненні йдеться, зокрема, про готовність залучити до гасіння мастшабних пожеж у Туреччині на безоплатній основі чотири багатоцільових модернізованих вертольотів Мі-8 з екіпажами, здатними працювати вдень і вночі у будь-яку погоду для пошуку і безпосереднього гасіння пожеж.

«Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» вперше серед авіакомпаній європейських країн впровадила новий вид спеціалізованих операцій з пожежогасіння вночі в гірських умовах та отримала відповідний сертифікат Державної авіаційної служби України. Наші вертольоти-трансформери вже багато років виконують найскладніші завдання в миротворчих місіях ООН і гуманітарних операціях. Серед інших унікальних особливостей модернізованих вертольотів компанії - можливість гасіння пожеж не тільки вдень, але і вночі, не тільки на рівнинах, але і в горах, куди не може дістатися інша техніка. Це можливо завдяки новітньому обладнанню і високопрофесійним і досвідченим бригадам пілотів та рятувальників», - йдеться у зверенні підписаному головою правління – генеральним директором авіакомпанії Володимиром Ткаченком.

Авіакомпанія пропонує залучити до гуманітарної місії три вертольоти у конфігурації для пожежогасіння та один вертоліт у конфігурації  як для пожежогасіння, так і для аеромедичної, реанімаційної евакуації з проведенням медичних заходів на борту вертольоту, для надання допомоги постраждалим, в тому числі, опіковим.

Вертольоти та екіпажі готові до виконання перельоту до Туреччини.

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