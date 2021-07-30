Разумков знову пропустив засідання РНБО через відрядження

Спікер "не міг скасувати робочу поїздку", бо "звик виконувати" те, що обіцяє.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не потрапив на виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке організували 30 липня в Донецькій області.

"На жаль, я не встигаю", - сказав Разумков у коментарі "Інтерфаксу-Україна".

Разумков з 28 до 30 липня мав робочий візит до Одеської та Миколаївської областей.

"Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг уже скасувати свою робочу поїздку і в Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав спікер Ради.

Нагадаємо, що Разумков не вперше пропускає засідання РНБО.

26 лютого спікер Верховної Ради пропустив засідання через відрядження до Вінницької області, 11 березня - через відрядження до Хмельницької області.