Разумков знову пропустив засідання РНБО через відрядження

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не потрапив на виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке організували 30 липня в Донецькій області.
"На жаль, я не встигаю", - сказав Разумков у коментарі "Інтерфаксу-Україна".
Разумков з 28 до 30 липня мав робочий візит до Одеської та Миколаївської областей.
"Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг уже скасувати свою робочу поїздку і в Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав спікер Ради.
Нагадаємо, що Разумков не вперше пропускає засідання РНБО.
26 лютого спікер Верховної Ради пропустив засідання через відрядження до Вінницької області, 11 березня - через відрядження до Хмельницької області.