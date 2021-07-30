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Разумков знову пропустив засідання РНБО через відрядження

Спікер "не міг скасувати робочу поїздку", бо "звик виконувати" те, що обіцяє.

Разумков знову пропустив засідання РНБО через відрядження
Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не потрапив на виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке організували 30 липня в Донецькій області.

"На жаль, я не встигаю", - сказав Разумков у коментарі "Інтерфаксу-Україна".

Разумков з 28 до 30 липня мав робочий візит до Одеської та Миколаївської областей.

"Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг уже скасувати свою робочу поїздку і в Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав спікер Ради.

Нагадаємо, що Разумков не вперше пропускає засідання РНБО.

26 лютого спікер Верховної Ради пропустив засідання через відрядження до Вінницької області, 11 березня - через відрядження до Хмельницької області.

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