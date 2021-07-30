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Зеленський призначив посла України при НАТО, посада була вакантною два роки

Місію очолила Наталія Галібаренко.

Зеленський призначив посла України при НАТО, посада була вакантною два роки
Фото: uainfo.org

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 липня, призначив главою місії України при НАТО Наталію Галібаренко. Ця посада була вакантною із серпня 2019 року, коли тодішній посол Вадим Пристайко став міністром закордонних справ.

Про це повідомляється в указі №334/2021.

Наталія Галібаренко була послом України у Великобританії у 2015-2020 роках, її змінив саме Пристайко.

Нагадаємо, що після Пристайка обов'язки глави місії України при НАТО два роки виконував Олексій Селін, а зараз - Георгій Толкачов.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про дипломатичну службу", глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом за поданням міністра закордонних справ.

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