Зеленський призначив посла України при НАТО, посада була вакантною два роки

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 липня, призначив главою місії України при НАТО Наталію Галібаренко. Ця посада була вакантною із серпня 2019 року, коли тодішній посол Вадим Пристайко став міністром закордонних справ.

Про це повідомляється в указі №334/2021.

Наталія Галібаренко була послом України у Великобританії у 2015-2020 роках, її змінив саме Пристайко.

Нагадаємо, що після Пристайка обов'язки глави місії України при НАТО два роки виконував Олексій Селін, а зараз - Георгій Толкачов.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про дипломатичну службу", глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом за поданням міністра закордонних справ.