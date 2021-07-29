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Кількість незаконних затримань в окупованому Криму зросла втричі, - постпред України в ОБСЄ

"Ми рішуче засуджуємо політику Росії примусити замовчати голоси незгідних у тимчасово окупованих районах України".

Кількість незаконних затримань в окупованому Криму зросла втричі, - постпред України в ОБСЄ
Фото: Крымская солидарность

Протягом першої половини 2021 року кількість незаконних затримань у тимчасово окупованому Криму зросла до 156, що втричі більше за відповідний показник минулого року.

Про це пПостійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 липня, передає Укрінформ.

"За даними, зібраними неурядовою організацією "Кримськотатарський ресурсний центр", у першій половині 2021 року кількість незаконних обшуків, проведених російськими окупантами у будинках жителів Криму, досягла 33 проти 23 у першій половині 2020 року. Кількість незаконних затримань зросла ще більше – з 48 до 156, порівняно з аналогічним періодом минулого року", - поінформував іноземних колег український посол.

Він повідомив, що висунуті проти цих людей обвинувачення "ґрунтувалися, насамперед, на твердженнях про приналежність їх до заборонених у Росії організацій, заперечення примусового призову на військову службу, так званого "тероризму" або навіть "державної зради".

"Ми рішуче засуджуємо політику Росії примусити замовчати голоси незгідних у тимчасово окупованих районах України. Нагадуємо російській стороні, що місцеве цивільне населення захищене нормами міжнародного гуманітарного права. Настав час, щоб Росія нарешті їх вивчила", - заявив Цимбалюк.

Як відомо, Україна має намір запустити 23 серпня “Кримську платформу” - новий консультативний та координаційний формат з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації півострова та повернення його Україні.

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