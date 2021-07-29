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В окупованому Криму померла мама Ахтема Сеітаблаєва

Субіє ханум Налбандовій було 83 роки.

В окупованому Криму померла мама відомого українського актора та режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва - Субіє ханум Налбандова. Їй було 83 роки.

Фото: facebook.com/dogrujol

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе - в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіє ханум Налбандова", - написав Чубаров у фейсбуці.

Субіє ханум Налбандова народилася 24 березня 1938 року в Криму. Її сім'я разом з усім кримськотатарським народом була депортована з Криму 18 травня 1944 року. До 1955 року сім'я Субіє ханум утримувалася на спецпоселенні в Марійській АРСР, в умовах, де і дорослі і діти, використовувалися на каторжних роботах по ручній заготівлі лісу.

У 1955 році сім'я Налбандових переїхала до Таджикистану. Тут любов до співу привела Субіє ханум в гурток, створений її братом - майбутнім композитором - Едемом Налбандовим. Закінчивши незабаром Ленінабадське музучилище, вона вступила до Ташкентського театрального інституту.

У 1990 році сім'я Налбандової повернулася до Криму, де Субіє ханум викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури.

У 1992 році, почавши працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", Субіє Налбандова створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - «Мерабан'из, балалар».

"Для телепередачі все їй доводилося робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру. Але результат був того вартий - величезна популярність, любов глядачів, покоління дітей, які відкрили для себе кримськотатарську мову і культуру", - розповів Рефат Чубаров.

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто він висловив щирі співчуття Ахтему Сеітаблаєву у зв’язку з непоправною втратою, а також усім рідним, близьким та колегам Субіє ханум Налбандової.

Після окупації Криму Ахтем бачився з мамою нечасто. Він неодноразово пропонував батькам покинути окупований півострів, на що вони відповідали "хай виїжджають вони (окупанти - ред.)".

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