Помер барабанщик і засновник рок-гурту Slipknot Джої Джордісон

У віці 46 років помер один із засновників і колишній барабанщик американського рок-гурту Slipknot Джої Джордісон.

Джордісон помер в понеділок 26 липня, але його смерть авторитетні видання підтвердили вночі 28 липня.

Конкретні причини смерті не розголошуються, але за словами сім'ї музиканта, він "мирно помер уві сні".

Джордісон приєднався до Slipknot у травні 1995 року і був її постійним барабанщиком протягом сімнадцяти років, за які було записано понад десять релізів різних форматів. Музикант залишив групу в 2013 році через "особисті причини". Як стало відомо в 2016-му, це було обумовлено прогресуючим розсіяним склерозом.

Після виходу з Slipknot Джордісон заснував сайд-проект під назвою Scar the Martyrn, який припинив існування в 2016-му, після чого став учасником метал-групи Sinsaenum, в якій грав до самої смерті.

За свою кар'єру Джордісон отримав багато нагород, а також зайняв 13 місце у списку 50 кращих рок-барабанщиків за версією видання Classic Rock і не раз був визнаний найталановитішим барабанщиком сучасності.