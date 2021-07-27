Конкурсна комісія обирала директора Одеської опери і балету з єдиної кандидатури

Конкурсна комісія одноголосно підтримала кандидатуру Надії Бабіч на посаду художнього керівника (гендректора) Одеського національного театру опери та балету. Вона була єдиною кандидаткою на відборі, пише "Суспільне".

Надія Бабіч обіймала посади худкерівника цього театру з 2010 року. Мінкульт допустив до участі в конкурсі тільки її, адже інший претендент, колишній головний режисер одеської опери Євген Лавренчук, відмовився від участі "у корумпованих схемах та непрозорих конкурсах".

"Суспільне зазначає", що ЗМІ до засідання конкурсної комісії не допустили, пославшись на карантин.

"Хоча відповідно до статті 21-5 Закону України "Про культуру" представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проєкти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років", – зазначили в ЗМІ.

Лавренчук, говорячи про відкликання своєї кандидатури, заявив, що членів конкурсної комісії від трудового колективу театру нібито обирали непрозорим шляхом.

"Всі процедурні порушення, які можливо було допустити, були допущені. Повне порушення протоколу. Ведучий зборів був призначений дирекцією і не був обраний шляхом голосування на даних зборах. Він був упереджений, бо фактично є заступником та правою рукою чинної директорки Надії Бабіч. Замість того, щоб ведучому дати змогу трудовому колективу висунути трьох представників до конкурсної комісії, він односторонньо повідомив колективу, які три прізвища вже прийнято рішення висунути. І далі було голосування, попри те, що хтось хотів висунути інших незалежних та поважних кандидатів", – запевнив чоловік.

Лавренчук говорив, що погодився би брати участь у конкурсі, якби ці три члени конкурсної комісії були відсторонені.

У березні, задовго до конкурсу, Лавренчук заявив, що на нього вчинили напад нібито через намір очолити театр. Він сказав, що у жовтні 2020 йому погрожували телефоном і пропонували піти з театру. Після цього режисер заявив, що на нього нібито напали і побили його.