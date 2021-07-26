Український фільм уперше за 30 років покажуть в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю.

Новий фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" увійшов в основну конкурсну програму 78-го Венеційського кінофестивалю, що відбудеться 1-11 вересня.

Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Це друга в історії українського кіно стрічка, що візьме участь в основному конкурсі Венеційського бієнале - вперше за 29 років після фільму "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової (1992).

Ще два українські фільми відібрали в другу за престижністю програму Венеції-2021 - стрічки "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша візьмуть участь у секції "Горизонти", в якій в 2019 році здобула перемогу "Атлантида" Васяновича.

Як зазначив Валентин Васянович в ексклюзивному коментарі LB.ua, "Відблиск" має показати, що у 21 сторіччі під час військових дій ворог застосовує нелюдські тортури до військовополонених та створює концентраційні табори на захопленій території Україні.

"Фільм показує, наскільки важко людині, котра пройшла це пекло і повернулась додому вижити в мирному житті", - розповів режисер.

Фото: Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Фото: Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Фото: Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Фото: Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Фото: Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

За словами продюсера стрічки Володимира Яценка, український глядач зможе побачити “Відблиск” наступного року.

"Ми сподіваємося на дуже активне фестивальне життя фільму впродовж наступного року! Тож ми плануємо показати фільм широкому глядачу восени наступного року", - зазначив він.

Як повідомляли, з 19 серпня в кінотеатрах країни покажуть добірку найкращих українських фільмів. До 30-ї річниці Незалежності на великих екранах продемонструють українські фестивальні хіти і фільми-події, які створили після 1991 року.