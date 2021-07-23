"1+1 медіа" вирішила транслювати серіали та фільми російською "через критику українського дубляжу"

Група "1+1 медіа" 23 липня повідомила, що транслюватиме фільми та серіали "мовою оригіналу", а на українську переходитиме поступово.

Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу "Свати", пише "Детектор медіа".

Рішення про поступовий перехід на українську мову у фільмах і серіалах ухвалили, як кажуть в "1+1 медіа", спираючись на тлумачення нормативно-правових актів, роз’яснення від профільних органів та чинне законодавство: закони України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про кінематографію", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим", - заявили в медіагрупі.

Про те, чи будуть "мовою оригіналу" звучати фільми, вироблені не з російською озвучкою, не повідомляється.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, в "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Телеканал "1+1" 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак у соцмережах і на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилися як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня "Плюси" знову "повернули" серіалу російське звучання.

Як відомо, з 16 липня в Україні набули чинності нові положення закону про державну мову, які встановлюють, що поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Ці положення неодноразово намагалися скасувати нардепи, але до моменту набуття чинності нових статей закону їм це не вдалося.

Нагадаємо, що основним власником "1+1" є мільярдер Ігор Коломойський.

Як повідомляли, раніше в липні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала ТОВ "ТРК «Студія 1+1»" на 71,5 тис. гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською мовою навесні 2020 року.