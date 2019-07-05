Глава Госкино Филипп Ильенко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленского по поводу возвращения в эфир телеканала "1+1" сериала "Сваты".

"Сваты" вернулись согласно решению Окружного админсуда Киева, который отменил приказы Госкино, Минкульта и СБУ в отношении этого сериала.

В 2017 году СБУ подала в "черный список" Минкульта актера Федора Добронравова, который играет одну из главных ролей в сериале, и, в соответствии с законом, сериалу не дали прокатное удостоверение.

В обращении, выложенном на фейсбуке Ильенко, он отмечает, что Окружной суд "не ставил под вопрос, является ли Федор Добронравов угрозой национальной безопасности. Свое решение он обосновал тем, что СБУ якобы допустила процессуальную ошибку в своем внутреннем документе".

"Меня удивляет позиция отстранения многих органов власти от этого вопроса. Если речь идет о какой-то справке, почему бы СБУ ее не исправить и не подать заново в министерство культуры?" – говорит он.

Ильенко отмечает, что Минкульт не оспорил решение суда.

Он добавляет, что недавно телеканал обратился в Госкино с просьбой выдать прокатное удостоверение на второй сезон сериала "Сваты". Сериал уже проходил экспертную комиссию – с негативным решением. Но после того, как его перемонтировали и подали заново, Госкино, по словам Ильенко, будет вынуждено дать прокатное удостоверение.

Ильенко считает, что Зеленский может сам решить судьбу сериала, одним из продюсеров которого является. "Я считаю, что именно вы должны принять решение относительно судьбы этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, которые презирают национальный суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Согласно закону, мы дадим прокатное удостворение этому сериалу и его присутствие на "1+1" будет всем доказательством, в чем заключается для вас приоритет в этом вопросе", – заявил он.

"Я знаю от вашего окружения, что вы болезненно и эмоционально восприняли запрет "Сватов" в 2017 году и якобы это подбило вас баллотироваться в президенты. Не повторяйте ошибок ваших предшественников: сериал "Сваты" – это ваша Липецкая фабрика", – добавил глава Госкино.

Отметим, что Филипп Ильенко – в первой десятке одной из партий, которые идут на внеочередные парламентские выборы 21 июля 2019 года. Пост главы Госкино он занимает с 2014 года.