Коломойский рассказал, что он "морально поддерживает" Зеленского по телефону

Личных встреч у бизнесмена с президентом после инаугурации пока не было.

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что лично с президентом Владимиром Зеленским после инаугурации не встречался, но держит с ним связьпо телефону.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Новому Времени".

В ответ на вопрос, созванивается он с президентом, или переписывается - Коломойский ответил: "Иногда, редко".

При этом, по его словам, после инаугурации они еще не встречались лично. "Из-за вас же (журналистов, - ред.), опять же, не было. Из-за Миши Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях", - ред.)", - сказал Коломойский.

На вопрос, о чем он общается с президентом, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю".

"Как дела? Все в порядке? Держишься? " - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь", - рассказал он.

Бизнесмен также заявил, что парламентские выборы они с Зеленским не обсуждают. При этом Коломойский подтвердил, что симпатизирует президенту.

"Ну понятное дело, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - сказал он.

Напомним, Коломойский жил в Израиле с сентября 2018 года. После победы Зеленского на президентских выборах, бизнесмен вернулся в Украину. Он заявил, что "готов консультировать" новоизбранного президента.