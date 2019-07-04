В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
ГлавнаяПолитика

Коломойский рассказал, что он "морально поддерживает" Зеленского по телефону

Личных встреч у бизнесмена с президентом после инаугурации пока не было.

Коломойский рассказал, что он "морально поддерживает" Зеленского по телефону
Игорь Коломойский
Фото: стоп-кадр

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что лично с президентом Владимиром Зеленским после инаугурации не встречался, но держит с ним связьпо телефону.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Новому Времени".

В ответ на вопрос, созванивается он с президентом, или переписывается - Коломойский ответил: "Иногда, редко".

При этом, по его словам, после инаугурации они еще не встречались лично. "Из-за вас же (журналистов, - ред.), опять же, не было. Из-за Миши Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях", - ред.)", - сказал Коломойский.

На вопрос, о чем он общается с президентом, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю".

"Как дела? Все в порядке? Держишься? " - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь", - рассказал он.

Бизнесмен также заявил, что парламентские выборы они с Зеленским не обсуждают. При этом Коломойский подтвердил, что симпатизирует президенту.

"Ну понятное дело, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - сказал он.

Напомним, Коломойский жил в Израиле с сентября 2018 года. После победы Зеленского на президентских выборах, бизнесмен вернулся в Украину. Он заявил, что "готов консультировать" новоизбранного президента.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также