Суд в Крыму отказался выпустить из СИЗО тяжело больного активиста Бекирова

Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это затруднительно" в условиях СИЗО.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию защиты и оставил меру пресечения арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову без изменений.

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

"Одно то, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы содержать моего подзащитного в пыточных условиях. Тем не менее, суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем разбираться о чем говорят адвокаты и сам Бекиров. По факту, человек каждый день находится в пыточных условиях следственного изолятора, а Россия не может ему обеспечить хоть какие-то условия содержания", - заявил Ладин.

Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это затруднительно" в условиях СИЗО.

"Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ", – заявил Бекиров.

Как сообщается, суд по делу Бекирова начался с опозданием в три часа. Публичных комментариев стороны обвинения по этим заявлениям Бекирова и его защиты нет.Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала о прогрессировании у Бекирова диабета.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. ЕСПЧ решил, что из-за ухудшения состояния здоровья Бекирова Россия должна поместить его в больницу не тюремного типа.

57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в хранении боеприпасов и оружия. 7 июня Киевский райсуд Симферополя в оккупированном Крыму продлил арест Бекирова до 12 августа 2019 года.