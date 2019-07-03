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Подольский суд Киева перенес заседание по Вышинскому на 15 июля

На сегодняшнем заседании должны были рассмотреть вопрос о продлении или изменении ему меры пресечения.

Фото: Lb.ua

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемому в государственной измене.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Такое решение суд принял, так как большинство прокуроров находятся в отпусках.

На сегодняшнем заседании суд должен был рассмотреть вопрос об продлении или изменении меры пресечения Вышинскому.

Как известно, ранее Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "гсударственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

7 мая суд продлил арест Вышинского на два месяца.

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