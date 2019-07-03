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Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов Украины и Беларуси

Второй форум состоится осенью 2019 года в Житомире.

Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов Украины и Беларуси
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский отправил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить второй Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим агентству БЕЛТА. 

Он подчеркнул, что подготовка к форуму идет по плану и лидеры Беларуси и Украины знают об этом.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств", - подчеркнул посол. Он также добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого великого события.

Напомним, первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Александр Лукашенко приглашал Владимира Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, однако президент Украины отказался от этого приглашения.

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