В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости. Выставка будет называться "Музей избирательного треша".

Об этом сообщили организаторы мероприятия - "Рух ЧЕСНО".

"Цель "Музея избирательного трэша" - напомнить украинцам, что позорное явление "гречкосейства" не должно приниматься в сознательном обществе, ведь оно приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков", - говорится в сообщении.

Как пример приведено фото "набора" из курятины и замороженной пиццы, который раздает кандидат в депутаты в Винницкой области.

Фото: Рух ЧЕСНО

Организаторы выставки подчеркнули, что экспозиция "имеет исключительно образовательный характер и не несет никакой агитационной цели".

Фото: Рух ЧЕСНО

Напомним, ранее в полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей.