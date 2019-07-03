Суд завтра огласит приговор мэру Одессы по делу "Краяна"

Труханову может грозить до 12 лет лишения свободы.

Малиновский районный суд Одессы огласит приговор мэру Одессы Геннадию Труханову 4 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Сообщаем, что ориентировочная дата выхода коллегии судей из совещательной комнаты - 4 июля 2019 в 11:00", - сказано в сообщении. Оглашение приговора состоится в зале судебного заседания №2, он будет сопровождаться онлайн-трансляцией.

Коллегия удалилась в совещательную комнату 27 июня.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости, и, в частности, приговорить Труханова к 12 годам лишения свободы.