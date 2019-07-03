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ЦИК выделила партиям эфирное время на агитацию

Партии могут использовать по 120 минут на Общественном радио и телевидении.

ЦИК выделила партиям эфирное время на агитацию
Фото: пресс-служба президента

Центральная избирательная комиссия установила, что для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах в Верховную Раду политическим партиям будет предоставлено эфирное время.

Партии могут использовать по 60 минут на общенациональном канале Общественного телевидения и на общенациональном канале Общественного радио (двумя равными частями по 30 минут).

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 2 июля, сообщает пресс-служба комиссии.

Также ЦИК обратилась в Министерство финансов с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины".

ЦИК предлагает Минфину предусмотреть расходы по этой программе в сумме 2 253 420 000 гривен.

Ранее сообщалось, что ЦИК опубликовала официальные счета избирательных фондов партий.

Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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