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ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в нардепы

Корнацкий идет на выборы по мажоритарке в Николаевской области.

ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в нардепы
Аркадий Корнацкий
Фото: 1NEWS.COM.UA

Внефракционный народный депутат Украины Аркадий Корнацкий зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №132 (г. Пермомайск и 5 районов Николаевской области) на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на отдел связей со СМИ Секретариата комиссии.

Напомним, 24 июня гражданская сеть "Опора" сообщила, что ЦИК не зарегистрировала Корнацкого кандидатом в народные депутаты, мотивировав отказ "несоответствием поданных документов требованиям законодательства".

Ранее ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

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