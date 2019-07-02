ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в нардепы

Корнацкий идет на выборы по мажоритарке в Николаевской области.

Внефракционный народный депутат Украины Аркадий Корнацкий зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №132 (г. Пермомайск и 5 районов Николаевской области) на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на отдел связей со СМИ Секретариата комиссии.

Напомним, 24 июня гражданская сеть "Опора" сообщила, что ЦИК не зарегистрировала Корнацкого кандидатом в народные депутаты, мотивировав отказ "несоответствием поданных документов требованиям законодательства".

Ранее ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты.