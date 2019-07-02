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Генпрокуратура задержит Клюева, когда он вернется в Украину, - Горбатюк

Кандидат в депутаты объявлен в розыск.

Генпрокуратура задержит Клюева, когда он вернется в Украину, - Горбатюк
Фото: 24tv.ua

В случае возвращения экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске. Такое заявление сегодня сделал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире "Громадського".

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - пояснил Горбатюк.

Горбатюк добавил, что еще в мае этого года Клюев указывал свой официальный адрес в с. Шульгино Одинцовского района Москвы для переписки со следствием.

"Следователи направляли документы по разным адресам, в том числе и в Донецк через международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - сказал Горбатюк.

Напомним, сегодня ЦИК в исполнение решения суда зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты Украины, хотя ранее отказала ему в регистрации на том основании, что в последние пять лет он не проживал в Украине. Адвокат Клюева, оспаривая отказ в регистрации, убедил суд, что Клюев проживал все это время в оккупированном Донецке.

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича, он сбежал из Украины 28 февраля 2018 года.

В марте 2019 года Евросоюз снял санкции в отношении Клюева, в апреле Интерпол прекратил его розыск.

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