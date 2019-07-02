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В Минске начались переговоры ТКГ

Это уже третья встреча переговорщиков в "новом-старом" составе.

В Минске начались переговоры ТКГ
Фото: EPA/UPG

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Заседание началось около 14 часов дня.

Ожидается, что сегодня контактная группа продолжит переговоры о "хлебном перемирии" - полном запрете на обстрелы на время сбора урожая, а также об обмене пленными.

Напомним, на первом заседании ТКГ в "обновленном" составе стороны договорились о разработке нового механизма пошагового прекращения огня, обсуждалось также якобы снятие экономической блокады с ОРДЛО. По заявлениям, сделанным официальными лицами, Генпрокуратура завела три уголовных производства. Позже представители ТКГ опровергли слухи о снятии блокады.

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