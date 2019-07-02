Фракция требует обратиться к партнерам из европейских парламентов, чтобы осудить этот позорный шаг.

Фракция "Народный фронт" требует от Верховной Рады немедленно рассмотреть ситуацию с возвратом делегации России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с призывом осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должно сделать Министерство иностранных дел.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщается на сайте политсилы.

"Решение о возвращении России в ПАСЕ является позорным." Народный фронт "требует на внеочередном заседании рассмотреть вопрос ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с призывом осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД", - подчеркнул Бурбак.

"Я напомню, что этот парламент 2 октября 2018 года принял постановление и осудил попытки возвращения РФ (в ПАСЕ, - ред.). Верховная Рада отметила, что в случае согласия на этот шантаж, украинский парламент может "полностью пересмотреть свое сотрудничество с ПАСЕ". Время реагировать. Такаова позиция "НФ" - мы должны защитить нашу свободу и территориальную целостность", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что Украина не вернется к советскому прошлому, а украинское общество не один раз показывало, что умеет бороться за свою свободу.

"Кремлевская революция в Украине не пройдет! Сколько бы телеканалов или судов не было куплено, Украина в советское стойло не вернется. Нас пытаются вернуть машиной времени в недалекое прошлое. Когда однажды уже наплевали на Конституцию, то же имеем сейчас - безосновательны досрочные выборы и странное решение Конституционного Суда. Это уже когда-то было и плохо закончилось ", - напомнил Бурбак.

Он также отметил, что сейчас важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как прошли президентские.

"В этом наша правда. Хотелось бы, чтобы украинский избиратель наконец выбирал не по обещаниям, а за реальные результаты", - резюмировал Бурбак.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Украинский МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.