Делегация Украины в ПАСЕ призвала Зеленского заявить о неизменности ее курса после выборов

Первый номер "Слуги народа" заявил, что уходить из ПАСЕ нельзя.

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала президента Владимира Зеленского заявить о неизменности ее курса после выборов Верховной Рады.

Об этом с трибуны парламента сказал член делегации Борислав Береза.

Он пожаловался, что возвращение российской делегации в ПАСЕ произошло на фоне отсутствия согласованности в действиях МИД, президента и парламента.

"Украина не была представлена на Комитете министров Совета Европы господином министром по непонятным нам причинам. Господин Климкин проигнорировал все приглашения нашей делегации и не встречался с нами. Президент Зеленский откровенно проигнорировал просьбу нашей делегации о встрече, а потом не встретился с нами, когда мы вернулись. Произошла раскоординация в действиях правительства, парламента и президента", - сказал он.

По его словам, западным партнерам необходим сигнал от президента Украины для того, чтобы понять, как действовать дальше.

"Наши партнеры, которые вместе с нами вышли с последней сессии, ждут от президента Зеленского, политсила которого лидирует на выборах, официальное заявление о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они нас готовы поддерживать нас дальше и объединиться в разработке формата сотрудничества с парламентской ассамблеей", - утверждает Береза.

Он также призвал Зеленского и МИД встретиться с делегатами Украины для консультация по поводу того, как дальше работать с ПАСЕ.

Береза также призвал остановить и отозвать приглашение для мониторинговой миссии ПАСЕ на выборы Верховной Рады.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

Однако в то же время первый номер "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы.