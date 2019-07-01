Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
В Украине запустили новый рынок электроэнергии, угольные ТЭС взвинтили цены на 50%
В Украине запустили новый рынок электроэнергии, угольные ТЭС взвинтили цены на 50%
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
ГлавнаяПолитика

Гройсман о партии Порошенко: В этой политической силе ничего не изменится в следующие 5 лет

Гройсман подчеркнул, что никогда не был членом этой политической силы.

Гройсман о партии Порошенко: В этой политической силе ничего не изменится в следующие 5 лет
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему назвал "Блок Петра Порошенко" старой партией несмотря на прежние хорошие отношения.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Если бы я считал и верил в то, что в БПП могут быть новые подходы для необходимых изменений, я бы не думая ни одной минуты присоединился к этой политической силе... Я считаю, в этой политической силе ничего не изменится в следующие 5 лет. Они как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном командном походе на выборы", - сказал он.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему назвал "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (сейчас - "Европейская солидарность") старой партией, которая должна уйти в прошлое, хотя еще недавно принимал участие в предвыборных мероприятиях ее лидера Петра Порошенко.

Гройсман подчеркнул, что никогда не был членом этой политической силы.

При этом, по его словам, несколько лет назад премьеру предлагали возглавить партию БПП.

Ранее Гройсман исключил объединение с Порошенко на выборы в Раду.

Как сообщалось, 7 июня Гройсман возглавил список "Украинской стратегии" на внеочередных выборах Рады.

"Украинская стратегия" не будет выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также