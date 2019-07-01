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Слипачук заявила о попытках давления на членов ЦИК

"Представители политических сил пытаются склонить ЦИК к принятию решений".

Слипачук заявила о попытках давления на членов ЦИК
Татьяна Слипачук
Фото: twitter.com/opora

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что на ЦИК и ее членов оказывается давление перед досрочными выборами депутатов Верховной рады.

Об этом она сказала на заседании, передает РБК-Украина.

По словам Слипачук, представители политических сил пытаются склонить ЦИК к принятию решений.

"Хочу обратиться к обществу, к нашим избирателям, мы сегодня действительно на острие, сегодня как никогда роль комиссии невероятно важна. Я не дам никому издеваться над ЦИК, над его членами. Я буду отстаивать независимость ЦИК... Провокациями выглядят попытки провести со мной нестандартные консультации со стороны некоторых вокругпартийных деятелей с целью склонить ЦИК к тому или иному решению. Я уверяю, что выходить за рамки закона ЦИК не получится", - заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что все попытки давления будут получать надлежащую оценку правоохранительных органов.

"Каждый член ЦИК руководствовался и будет руководствоваться принципами независимости и равноудаленности от любых политических партий. Никакое давление и провокации в отношении председателя или членов комиссии не повлияет на ту оценку партиям и кандидатам, которую поставят избиратели в день голосования", - добавила Слипачук.

Напомним, ранее ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду. Голосование состоится 21 июля.

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