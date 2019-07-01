Зеленский инициировал дисциплинарное производство против Климкина

Президент Владимир Зеленский инициировал дисциплинарное производство против министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом говорится на сайте главы государства со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Богдана.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

Недовольство Климкиным связано с тем, что МИД не проинформировал Зеленского о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе украинской стороны.

Богдан отметил, что согласно 102-й и 106-й статье Конституции Украины президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По его словам, предложенная РФ процедура освобождения украинских моряков была неприемлемой, но "в переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан".

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский резко раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных украинских моряков. Президент обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ с условиями возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте об отказе от этих требований, которую отправил украинский МИД.

После этого Климкин решил самоустраниться от должности и ушел в отпуск до увольнения.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года.

17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять.