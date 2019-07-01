Тимошенко требует от парламента принять закон о страховой медицине

По ее словам, обязательное медицинское страхование существует в большинстве стран мира.

«Батькивщина» настаивает на принятии в последние две недели работы действующего парламента законопроекта о страховой медицине. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп.

Лидер партии рассказала, что на днях она побывала в с. Германовка Киевской области, в больнице, которая еще три года назад обслуживала десятки сел вокруг. Зато сейчас - это полуразрушенная больница, где уволены врачи, где прекращен лечебный процесс, подчеркнула политик: «И так по всей Украине».

Юлия Тимошенко также напомнила, что в Украине более 500 больниц закрыты, а 32 тыс. врачей и медперсонала «выброшены на улицу».

«И это медреформа? Прекратите медреформой называть геноцид украинской нации», - призвала председатель партии.

По ее словам, обязательное медицинское страхование существует в большинстве стран мира.

«Она дает возможность тем, кто работает, получать страховку от работодателей, а у тех, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные) - страховка за счет государства», - пояснила она.

Если не вводить страховую медицину, т «мы постоянно будем терять больницы, ФАПы и врачей, которые имеют зарплату в 5-7 раз меньше, чем в Польше, и которые будут выезжать за границу», убеждены в «Батькивщине».