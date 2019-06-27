Правильная экономическая политика позволит повысить минимальные пенсии до 3 тысяч гривен, - Тимошенко

Задача коалиции действий в новом парламенте - существенный рост доходов в кратчайшие сроки. Об этом заявила Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале «112 Украина».

Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, подчеркнула лидер «Батькивщины». Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику, убеждена политик.

Она напомнила, что по данным МВФ, 44% украинской экономики сейчас находится в тени: «Нынешняя налоговая система давит настолько, что экономика уходит в тень и не платит налоги».

Поэтому, уверена Юлия Тимошенко, надо снижать налоговое бремя и одновременно изменять базу. Вместо коррупционного НДС ввести налог на реализацию, вместо налога на прибыль - налог на выведенный капитал, а налог на фонд заработной платы должен быть отменен с введением персонифицированной пенсионной системы.

Не менее важно, провести деофшоризацию, убеждена лидер «Батькивщины». Ее партия, утверждает политик, разработала соответствующие законопроекты, но их уже три года отказываются рассматривать в нынешнем парламенте.

«Если эти законы примут, бюджет получит дополнительно 67 млрд грн только за первый год», - сообщила председатель

«Батькивщины».

Третьим направлением действий она назвала программу «Контрабанда СТОП», которая должна ликвидировать коррупцию на границах.

Все это, по словам Юлии Тимошенко, позволит не только увеличить государственные доходы, но и решить болезненные социальные вопросы: «Нельзя терять времени, нужно действовать уже сейчас».