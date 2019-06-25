Тимошенко: у Зеленского есть сутки для активных дипломатических действий

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско Нормандского формата переговоров о достижении мира. Так решение ПАСЕ прокомментировала лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко.

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран Нормандского формата - Франция и Германия. За решение проголосовала также страна, которая больше всего пострадала от сбитого россиянами самолета малайзийских авиалиний - Нидерланды, и еще многие европейские страны. Это яркое свидетельство фактического конца Нормандского формата. Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - отметила Тимошенко.

Союзниками Украины, по ее словам, остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

"Голосование фактически отменило санкции ПАСЕ за захват чужих территорий, за нарушение прав человека, за санкционированные убийства граждан нашего государства. Это беспрецедентный факт, когда ПАСЕ большинством голосов ради возвращения Российской Федерации пошла на то, чтобы изменить свои принципы, ради которых и создавалась эта организация 70 года назад", - считает нардеп.

При этом она отметила, что "благодаря чрезвычайным усилиям украинской и грузинской делегаций вопрос физического возвращения российской делегации в сессионный зал отложен еще на 24 часа".

"Хочу напомнить, что в составе российской делегации - 6 человек из санкционного списка ЕС, США и Канады, в частности лицо, претендующее сесть в кресло вице-спикера ПАСЕ. Это недопустимо. У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг. Я также предлагаю президенту созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий", - резюмировала Тимошенко.