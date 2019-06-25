Заместитель Ульяны Супрун решил подать в отставку и баллотироваться в Раду по мажоритарке (дополнено)

Он занимал свою должность с 2016 года.

Заместитель министра здравоохранения Роман Илык решил подать в отставку. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности", - сказано в сообщении.

Роман Илык с 2015 года работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года – был заместителем министра.

Среди направлений работы, которые координировал Роман Илык как замминистра - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Обновление. На своем фейсбуке Илык сообщил, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах по округу №121 (Дрогобыч Львовской обл.) как самовыдвиженец. ЦИК уже зарегистрировала его кандидатуру.

"Почему я иду? Ответ очень прост: чтобы продолжить все начатые дела. Я хочу продолжать служить людям и своей родной Дрогобыччины. Не держась никоим образом ни за должность, ни за министерское кресло, имею одну цель - отблагодарить своему родному краю за безумную поддержку тогда, на парламентских выборах 2012 года. 54 641- именно столько избирателей тогда отдали за меня свои голоса", - подчеркнул Роман Илык.

Напомним, дополнительная должность замминистра здравоохранения была введена Кабмином от 30 марта 2016 года. Тогда Роман Илык стал вторым замом министра здравоохранения из четырех возможных.