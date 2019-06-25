Тимошенко: Счетная палата приняла депутатское обращение по ГТС

Счетная палата приняла к рассмотрению депутатское обращение Юлии Тимошенко о необходимости проверить, кто доводит ГТС до банкротства с целью лишения Украина ценной стратегической собственности. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня после участия в заседании Счетной палаты.

Сейчас убеждена лидер «Батькивщины», нужно проверить постановления правительства, финансовую документацию «Нафтогаза» и «Укртрансгаза», помешать доведению до банкротства ГТС, разобраться, по какой технологии забирают нашу собственность и остановить это.

«По нашим данным, ГТС, которая стоит 300 млрд евро (если ее построить с нуля), которая имеет не только трубопроводы, но и стратегически важные газовые хранилища, необходимые для обеспечения энергетической безопасности страны, искусственно доводят до банкротства. Это делается для того, чтобы из государственной собственности передать в ОАО «Магистральные газопроводы Украины», а затем на базе постановлений правительства это ПАО передать в управление неизвестно кому и отделить украинскую власть и общество от управления своей собственностью и получения прибыли - это 3 млрд евро ежегодно», - пояснила председатель партии.

Завершение этой авантюры приведет к потере Украиной ее весомой собственности - ГТС, добавила политик. Доведение до банкротства очевидно, ведь в 2016 году убытки «Укртрансгаза» созданы искусственно на уровне 6 млрд грн, 2017. - почти 25 млрд грн, 2018 - 32,5 млрд грн. Цель таких действий - продать потом ГТС за бесценок, объяснила Юлия Тимошенко.

На заседании Счетной палаты политик также обратилась к ее членам с просьбой изучить постановления правительства, которые предусматривают лишение Украины государственной собственности.

«Это превышение полномочий правительства, когда за спиной у народа нашу собственность забирают», - подытожила она и выразила надежду, что новый президент наложит вето на эти постановления, ведь останавливать такие аферы - его прямая функция.

Как сообщила политик, Счетная палата определила, что за несколько дней изучит материалы и проведет внеочередное заседание и начнет проверки.

«Этой власти, которая пошла с Порошенко, осталось 30 дней в кабинетах сидеть, но за эти дни они хотят забрать последнее. Наша команда станет им помехой. Мы не допустим, чтобы с Украины и нашей собственностью так вели », - подчеркнула Юлия Тимошенко и отметила, что в случае потери нашей госсобственности, каждая семья потеряет 18 тыс. Евро.