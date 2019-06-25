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Тимошенко выступает за принятие нового Налогового кодекса

Политик среди прочего предлагает заменить налог на добавленную стоимость налогом на реализацию.

Тимошенко выступает за принятие нового Налогового кодекса
Фото: ba.org.ua

Принятия нового Налогового кодекса, который введет налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, поможет поднять экономику. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

«Главная база теневой экономики - недопустимое налоговое законодательство. Очень высокими ставками налогов наших предпринимателей загнали в тень. База налогообложения в тени. И теперь даже если снижать ставки, из тени экономику невозможно вырвать», - отметила лидер партии «Батькивщина».

Именно поэтому, убеждена политик, надо немедленно принять новый Налоговый кодекс, где вместо снижения ставок будет изменена база налогообложения. В частности, в «Батькивщине» настаивают на том, чтобы вместо налога на прибыль ввести налог на выведенный капитал, на чем уже не первый год настаивают отечественные предприниматели.

Кроме этого, Юлия Тимошенко предлагает рассмотреть возможность замены налог на добавленную стоимость налогом на реализацию.

«Почти 50 стран в мире не используют налог на добавленную стоимость - среди них США, Сингапур. НДС - самый коррумпированный налог в Украине. Из бюджета больше вымывается НДС, чем перечисляется, - отметила политик. - Если мы будем иметь базу, как в Сингапуре или в США, лишь немного упрощенную, мы получим совсем другие результат».

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