Яценюк поддержал возможность приостановки украинской делегации в ПАСЕ

Он считает, что решение Ассамблеи позорное, а ПАСЕ скомпрометирована.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что если нельзя будет обжаловать возвращение российской делегации в ПАСЕ, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее. Об этом он написал на фейсбуке.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России - позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности покидают этот форум… Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность", - написал Яценюк.

Он считает, что ПАСЕ скомпрометирована и призвал всех союзников и единомышленников Украины рассмотреть этот вариант, как реакцию "на этот общеевропейский позор".

Яценюк выразил свою благодарность всей украинской делегации в ПАСЕ за борьбу.

"Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - добавил он.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

В украинском МИДе назвали резолюцию ПАСЕ - недопустимой уступкой России.