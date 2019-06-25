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Гройсман: возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора

Премьер убежден, что компромисса в этом вопросе быть не может.

Гройсман: возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Владимир Гройсман считает возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы "реваншем агрессора и полным пренебрежением нормами международного права".

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может" - написал Гройсман.

Напомним, делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.

Ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

В украинском МИДе назвали резолюцию ПАСЕ - недопустимой уступкой России.

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