ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)

Нормы, которые могли позволить снять санкции с России, из документа убрали.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления из Российской Федерации.

Об этом сообщает Европейская правда.

За данное решение проголосовали 105 членов ПАСЕ, 30 - против, 16 воздержались.

Доклад и проект этого решения готовил пророссийский депутат от Нидерландов Тини Кокс. Однако при подготовке документа к голосованию удалось убрать из текста ключевые опасные нормы.

Как сообщалось, изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру. Но в принятом документе говорится о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, нынешнее право ПАСЕ самостоятельно налагать санкции на Россию остается без изменений.

В соответствии с принятым решением, дополнительную санкционные процедуру можно будет применять для введения жестких санкций против государства-члена СЕ, включая рекомендации о выходе этого государства из Совета Европы. В решение подчеркивается, что оно вызвано ситуацией, которую создала Россия после аннексии Крыма и нападения на Донбасс, поэтому эта процедура может быть введена также против РФ.

Решение об этих жестких санкциях должно быть принято по совместному решению ПАСЕ, Комитета министров и генерального секретаря Совета Европы.

Обновление. "Резолюция ПАСЕ проголосована. Россия не получила изменения процедуры введения санкций!", - прокомментировал решение глава делегации Верховной Рады Украины Владимир Арьев.

По его словам, в резолюции ПАСЕ критикует Россию за отказ подавать свою делегацию и платить взнос в Совет Европы.

"Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается. Возможно, будет введен дополнительный, более сложный. Но это уже дело будущих сессий. Делегация сделала все возможное", - написал он.

В свою очередь заместитель члена делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза отмечает, что Россия в дальнейшем будет искать возможности вернуться в зал Ассамблеи без выполнения резолюций.

"Сегодняшний доклад голландца Тинни Кокса не возвращает делегацию РФ в ПАСЕ и не снимает с них санкции, но закладывает механизмы, которые могут быть использованы в будущем при определённых обстоятельствах", - написал он в Facebook.

"Следующим шагом, который попытаются сделать наши оппоненты будет согласие Комитета министров Совета Европы на эту реформу. А там нет консенсуса", - добавил Борислав Береза.

С 2014 года российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

29 января 2019 года украинская сторона призвала ПАСЕ усилить давление на Россию и принять "Азовский пакет санкций" за захват украинских моряков в Керченском проливе.