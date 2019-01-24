Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против России

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека".

Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ

Украина призывает европейских партнеров усилить давление на Россию и принять "Азовский пакет санкций" за захват украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ.

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека. Мы призываем наших европейских партнеров ввести новые санции, а именно «Азовский пакет санкций» против РФ и россиян, причастных к этой провокации. Требуем немедленного освобождения 24 военнопленных в одностороннем порядке, без всяческих предпосылок и обменов", - написала Геращенко в Фейсбуке.

Она добавила, что Украина готова передать РФ 25 осужденных оссиян в обмен на политзаключенных Кремля: Олега Сенцова и других.

Геращенко также отметила, что украинская сторона, в соответствии с III Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, требует от России обращаться с украинскими моряками согласно их статусу и допустить к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

Она напомнила, что в Минске украинская сторона ставит вопрос о постоянно действующем пункте наблюдателей ОБСЕ в Керчи.

"Азов и Крым - это украинские территории. ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, обязана мониторить там ситуацию с безопасностью", - подчеркнула Геращенко и отметила, что в ответ Украина слышит "истерику россиян".

Первый вице-спикер призвала коллег из ПАСЕ посетить Мариуполь.

Напомним, ранее за введение "азовского пакета" санкций против России выступили страны Балтии и Польша.