«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
ГлавнаяПолитика

Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против России

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека".

Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против России
Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина призывает европейских партнеров усилить давление на Россию и принять "Азовский пакет санкций" за захват украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ.

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека. Мы призываем наших европейских партнеров ввести новые санции, а именно «Азовский пакет санкций» против РФ и россиян, причастных к этой провокации. Требуем немедленного освобождения 24 военнопленных в одностороннем порядке, без всяческих предпосылок и обменов", - написала Геращенко в Фейсбуке.

Она добавила, что Украина готова передать РФ 25 осужденных оссиян в обмен на политзаключенных Кремля: Олега Сенцова и других.

Геращенко также отметила, что украинская сторона, в соответствии с III Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, требует от России обращаться с украинскими моряками согласно их статусу и допустить к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

Она напомнила, что в Минске украинская сторона ставит вопрос о постоянно действующем пункте наблюдателей ОБСЕ в Керчи.

"Азов и Крым - это украинские территории. ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, обязана мониторить там ситуацию с безопасностью", - подчеркнула Геращенко и отметила, что в ответ Украина слышит "истерику россиян".

Первый вице-спикер призвала коллег из ПАСЕ посетить Мариуполь.

Напомним, ранее за введение "азовского пакета" санкций против России выступили страны Балтии и Польша.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также