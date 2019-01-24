Порошенко рассчитывает, что создание Антикоррупционного суда завершится в феврале

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) завершится в феврале.

Об этом он заявил на заседании Национального инвестиционного совета, которые проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не остановим реформы - хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершиться создание Антикоррупционного суда", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционные прокуроры "составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности".

Напомним, создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент внес законопроект в Раду. 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.