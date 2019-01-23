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Из конкурса в Антикоррупционный суд выбыли еще 9 кандидатов

В целом 32 кандидата прекратили участие в конкурсе.

Из конкурса в Антикоррупционный суд выбыли еще 9 кандидатов
Фото: Макс Требухов

Девять кандидатов в Высший антикоррупционный суд прекратили участие в конкурсе по итогам четвертого  совместного заседания Высший квалифкомиссии судей и Общественного совета международных экспертов.

В целом количество кандидатов, которые прекратили участие в конкурсе, составляет 32 человека.

Из списка кандидатов, которые подал Общественный совет международных экспертов, осталось рассмотреть 11 кандидатов.

В частности, сегодня комиссия рассмотрела 9 кандидатов. Это судьи и экс-судьи Юрий Бурбела, Роман Головатый, Виктория Жовноватюк, Александр Сингаевский, адвокаты Диана Занини, Анна Надточиева, Александр Ивасин, Игорь Сичеславский и ученый Юрий Юркевич.

Ни один из этих кандидатов не набрал 11 голосов членов ВККС, чтобы остаться в конкурсе после выводов ОБМЭ.

Следующие заседания состоятся 24 и 28 января.

Как сообщалось, в ходе первого совместного заседания из конкурса выбыли 8 сомнительных кандидатов, среди которых было несколько "судей Майдана" и тех, кто их покрывал.

По итогам второго заседания еще 9 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд. Один кандидат покинул конкурс по собственному желанию. Двух кандидатов допустили к конкурсу.

Накануне из конкурса в Антикоррупционный суд выбыли еще пять кандидатов.

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